Staatsbesuch in Deutschland

Macron mit Westfälischem Friedenspreis ausgezeichnet

Der französische Präsident Macron ist in Münster mit dem Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet worden. Bundespräsident Steinmeier würdigte in der Laudatio Macrons Verdienste um eine vertiefte europäische Zusammenarbeit und dessen Einsatz für den Frieden in Europa.