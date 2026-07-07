Erster Staatschef eines EU-Landes

Der französische Präsident Macron ist zu einem Besuch in Syrien eingetroffen. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Er ist der erste hochrangige westliche Staatschef, der das Land seit dem Sturz von Machthaber Assad im Jahr 2024 besucht. Nach Angaben des Élysée-Palasts waren unter anderem Arbeitsessen und Gespräche mit Präsident Scharaa geplant. Auch standen ein Wirtschaftsforum und Treffen mit Akteuren der Zivilgesellschaft auf dem Programm. Der Besuch soll den geopolitischen Wandel Syriens unter Sharaa hervorheben, Macron selbst sprach von einem neuen Kapitel der Stabilität und des Friedens. Der ehemalige Rebellenführer hatte nach der Machtübernahme die Nähe zu westlichen Ländern und zu Staaten im Nahen Osten gesucht. Dies soll auch den Wiederaufbau des Landes nach 13 Jahren Bürgerkrieg vorantreiben.

Im Anschluss reist Macron zum NATO-Gipfel im türkischen Ankara.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.