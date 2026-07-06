Französischer Präsident

Er ist der erste hochrangige westliche Staatschef, der das Land seit dem Ende der Assad-Diktatur im Jahr 2024 besucht. Im Anschluss reist Macron zum NATO-Gipfel im türkischen Ankara.
Der Besuch Macrons unterstreicht den geopolitischen Wandel Syriens unter Präsident al-Sharaa. Der ehemalige Rebellenführer hatte nach der Machtübernahme die Nähe zu westlichen Ländern und zu Staaten im Nahen Osten gesucht. Dies soll auch den Wiederaufbau des Landes nach 13 Jahren Bürgerkrieg vorantreiben.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.