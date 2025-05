Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisiert Israel für das Vorgehen im Gaza-Krieg. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ludovic Marin)

Sollte sich die Situation im Gazastreifen nicht zeitnah verbessern, brauche es eine härtere Haltung der Europäer, sagte Macron am Rande eines Besuchs in Singapur. Immer wieder verstoße Israel in seinem Kampf gegen die Terrorgruppe Hamas gegen Menschenrechte. Die Mehrheit der EU-Länder hatte vor anderthalb Wochen beschlossen, wegen der katastrophalen Lage im Gazastreifen ihr Kooperationsabkommen mit Israel zu überprüfen. Auch Bundeskanzler Merz hatte sich zuletzt kritisch über das Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza geäußert und gesagt, dies erscheine ihm nicht zwingend notwendig für die Verteidigung des Existenzrechts Israels. Zu möglichen Konsequenzen hatte sich Merz jedoch nicht geäußert.

