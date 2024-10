Frankreichs Staatspräsident Macron reist nach Marokko (picture alliance / abaca / Abdullah Firas)

König Mohammed VI. will ihn und seine Frau Brigitte in der Hauptstadt Rabat empfangen. Macron reist zusammen mit mehreren Ministern an - darunter Innenminister Retailleau, Wirtschaftsminister Armand, Bildungsministerin Genetet und Kulturministerin Dati. Mitglieder der Delegation sind auch die Vertreter von Konzernen wie Alstom, Total Energies, Airbus und anderen.

Kernpunkt des Streits beider Länder ist der Westsahara-Konflikt. Im Sommer hatte Paris für Entspannung gesorgt, indem der von Marokko erhobene Anspruch über das völkerrechtlich umstrittene Territorium anerkannt wurde. Die Westsahara war bis 1975 spanische Kolonie. Nach Spaniens Abzug annektierte Marokko Teile des dünn besiedelten, aber rohstoffreichen Wüstengebiets am Atlantik. Die dort beheimatete, linksgerichtete Frente Polisario strebt nach Unabhängigkeit und wird dabei von Algerien und anderen Staaten unterstützt. In Marokko gilt die Frente Polisario als Terrorgruppe.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.