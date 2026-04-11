In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad finden am Samstag Verhandlungen zwischen den USA und Iran statt. (picture alliance / TASS / Ilya Ryzhov)

Das teilte Macron auf der Plattform X mit. Dabei habe er den Iran dazu aufgefordert, die laufenden Gespräche in Islamabad zu einer De-Eskalation der Lage zu nutzen. Das Land solle die Straße von Hormus schnell wieder öffnen und sichern. Frankreich seit bereit, dazu beizutragen.

Macron betonte weiterhin, wie wichtig es sei, eine Feuerpause uneingeschränkt einzuhalten - auch im Libanon. Nach den neusten israelischen Angriffen auf den Libanon hatte Peseschkian Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Region zuletzt als "sinnlos" bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.