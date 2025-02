Diplomatie

Ahmed al-Scharaa wurde kürzlich zum Übergangs-Präsidenten Syriens ernannt. (Mosa'ab Elshamy / AP / dpa )

Anlass war nach Angaben des Élysée-Palastes die internationale Syrien-Konferenz, die in einer Woche in Paris organisiert wird. Macron habe dazu aufgerufen, die demokratische Kräfte Syriens vollständig in den politischen Übergangsprozess zu integrieren. In Damaskus hieß es, der französische Präsident habe Scharaa zur Befreiung des Landes gratuliert und ihn zugleich zu einem Besuch nach Paris eingeladen. Letzteres wurde vom Élysée zunächst nicht bestätigt.

Scharaa war kürzlich zum Übergangs-Präsidenten Syriens ernannt worden. Seit dem Sturz von Machthaber Assad im Dezember war er bereits in Saudi-Arabien und der Türkei zu Gast. In Damaskus empfing er zudem hochrangige Delegationen aus der EU.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.