Atomschirm

Macron meldet sich mit einer Fernsehansprache zu Wort. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Jean-François Frey)

Russland sei eine "Bedrohung für Frankreich und Europa", sagte Macron am Abend in einer Fernsehansprache an die Nation. Daher habe er eine strategische Debatte eröffnet, bei der es um den Schutz des europäischen Kontinents durch die französische Nuklearmacht gehe. Die Entscheidungshoheit über die französischen Atomwaffen bleibe aber in den Händen Frankreichs, betonte Macron.

Frankreichs Präsident berief sich bei seiner Ansprache auch auf den deutschen Unions-Kanzlerkandidaten Merz. Dieser hatte im Wahlkampf Gespräche mit den europäischen Atommächten über eine nukleare Teilhabe von Deutschland angeregt.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.