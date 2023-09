Frankreichs Präsident Macron zu Besuch auf Korsika (Pascal Pochard-Casabianca / AFP / dp / Pascal Pochard-Casabianca)

Vor dem Inselparlament in Ajaccio sprach er von einem grundlegenden Wandel in der Beziehung zwischen Korsika und dem französischen Staat. Die institutionellen Veränderungen sollten der Insel ermöglichen, im Rahmen der Republik ihre Seele und ihre Identität zu bewahren, so der Präsident. Unter anderem schlug er vor, die charakteristischen Besonderheiten der dortigen Bevölkerung in der französischen Verfassung zu verankern, wie korsische Nationalisten es gefordert hatten. Macron sagte, er strebe eine Autonomie für Korsika an, aber weder gegen noch ohne den Staat.

Vor anderthalb Jahren hatte es Proteste und Ausschreitungen gegeben, nachdem ein wegen Mordes in Haft sitzender korsischer Nationalist nach einem Angriff in einem französischen Gefängnis gestorben war.

