Frankreichs Präsident Macron zu Besuch bei US-Präsident Trump im Weißen Haus in Washington. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Dabei gehe es um Sicherheitsgarantien sowohl der Europäer als auch der USA. Positiv sei auch, dass Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zeitnah treffen wolle. Er sehe das heutige Gespräch als einen "Wendepunkt". Zugleich betonte Marcon, Frieden könne nicht die Kapitulation der Ukraine bedeuten.

Trump stellte erneut ein mögliches Ende des Krieges innerhalb weniger Wochen in Aussicht. Er hatte ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj noch in dieser oder der kommenden Woche angekündigt. Russlands Präsident Putin sagte am Abend in einem Fernsehinterview, europäische aber auch andere Staaten hätten das Recht und die Möglichkeit, an Verhandlungen über eine Beilegung des Ukraine-Kriegs teilzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.