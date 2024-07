Der französische Präsident Macron empfängt IC-Präsident Bach im Elysee-Palast. (Ludovic Marin / POOL AFP / AP / dpa / Ludovic Marin)

Macron will bei der Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Mittwoch anwesend sein. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf eine Quelle im Élysée-Palast. Das IOC will an dem Tag die Winterspiele für 2030 und 2034 vergeben. Es hat sich dafür auf jeweils einen Kandidaten geeinigt: Frankreich mit Nizza und den Alpen-Regionen für das Jahr 2030 und Salt Lake City in den USA für das Jahr 2034.

Doch es fehlen finanzielle Garantien, die der französische Premierminister geben muss. Danach muss noch das Parlament im Rahmen der Haushaltsgesetze abstimmen. Derzeit ist die Regierung jedoch nur geschäftsführend im Amt. Eine Regierungsbildung ist nach den vorgezogenen Neuwahlen derzeit nicht absehbar.

Am Freitag eröffnet Macron gemeinsam mit IOC-Präsident Bach die Olympischen Sommerspiele von Paris.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.