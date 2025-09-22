Vereinte Nationen

Der französische Präsident Macron bei der UNO-Generalversammlung in New York. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Angelina Katsanis)

Die Zeit sei gekommen, die 48 von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu befreien, betonte Macron. Die Zeit sei zudem gekommen, den Krieg, die Bombardierungen in Gaza, die Massaker und die Flucht der Bevölkerung zu beenden. Die "Zeit des Friedens" sei gekommen, denn: "Wir stehen kurz davor, diese Chance zu verpassen."

Frankreich veranstaltet die Konferenz zur Stärkung einer Zweistaatenlösung gemeinsam mit Saudi-Arabien. Die USA und Israel boykottieren das Treffen. Saudi-Arabiens Außenminister, Prinz Faisal bin Farhan, forderte alle Länder auf, Palästina als Staat anzuerkennen. Ein solcher Schritt werde "einen großen Einfluss auf die Unterstützung der Bemühungen zur Umsetzung der Zweistaatenlösung haben".

Gestern hatten bereits Australien, Kanada, Großbritannien und Portugal die formale Anerkennung eines palästinensischen Staates bekanntgegeben.

UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte die Anerkennung des Staates Palästina durch eine Reihe von Staaten. "Um es klar zu sagen: Die Eigenstaatlichkeit ist für die Palästinenser ein Recht, keine Belohnung", sagte Guterres in New York. Er betonte dabei, dass die Terroranschläge der Hamas vom 7. Oktober 2023 durch nichts zu rechtfertigen seien.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.