Unruhen in Frankreich (dpa / AP / Christophe Ena)

5.000 von ihnen würden in Paris und Umgebung eingesetzt werden, sagte Innenminister Darmanin. Damit werde die Zahl der am Donnerstagabend eingesetzten Kräfte im Vergleich zur Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vervierfacht.

Präsident Macron sagte vor einer Krisensitzung des Kabinetts, die letzten Stunden seien von Szenen der Gewalt gegen Polizeiwachen geprägt gewesen, aber auch gegen Schulen und Rathäuser - also im Grunde gegen die Institutionen der Republik. Das sei nicht zu rechtfertigen.

Erneute nächtliche Ausschreitungen in Frankreich

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle war es die zweite Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Im Pariser Vorort Nanterre, wo sich der Vorfall ereignet hatte, wurden Autos und Mülleimer angezündet. Zu Zusammenstößen kam es auch in anderen Städten wie Toulouse, Lyon und Dijon. Nach Angaben von Innenminister Darmanin wurden insgesamt 150 Personen festgenommen. Er sprach per Twitter von unerträglicher Gewalt. Rathäuser, Schulen und Polizeistationen seien in Brand gesetzt oder angegriffen worden. Die Familie des Opfers hat für heute zu einem Trauermarsch in der Nähe des Tatorts aufgerufen.

Der Jugendliche war am Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle von einem Polizisten aus nächster Nähe erschossen worden, als er plötzlich losfuhr. Gegen den Beamten, aus dessen Waffe der Schuss abgefeuert wurde, ist Untersuchungshaft beantragt worden.

