Der ukrainische Präsident nimmt an Beratungen mit europäischen Partnern in London teil. (Toby Melville/Pool Reuters/AP/dpa)

In den nächsten Tagen könne die gemeinsame Arbeit an dem US-Plan fortgesetzt werden, erklärte der Elysée-Palast. Es gehe auch um robuste Sicherheitsgarantien und Maßnahmen für den Wiederaufbau der Ukraine.

Merz sagte, er sei skeptisch bei einigen Details, die man in Dokumenten der US-Seite sehe. Darüber müsse man sprechen. Die kommenden Tage könnten sich als entscheidend erweisen. Merz bekräftigte wie auch Starmer und Macron die Entschlossenheit bei der Unterstützung Kiews.

Nach dem Treffen in London reist Selenskyj nach Brüssel, um dort die Spitzen von NATO und EU zu treffen.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.