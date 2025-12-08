Der ukrainische Präsident nimmt an Beratungen mit europäischen Partnern in London teil. (Toby Melville/Pool Reuters/AP/dpa)

Der von der Ukraine und ihren europäischen Partner aktualisierte Friedensplan werde im Verlauf des heutigen Tages fertiggestellt und dann den USA übermittelt, erklärte Selenskyj laut der Nachrichtenagentur Reuters. Macron hatte zuvor erklärt, dass die gemeinsame Arbeit an dem US-Plan fortgesetzt werde. Es gehe auch um robuste Sicherheitsgarantien und Maßnahmen für den Wiederaufbau der Ukraine.

Merz sagte, er sei skeptisch bei einigen Details, die man in Dokumenten der US-Seite sehe. Darüber müsse man sprechen. Die kommenden Tage könnten sich als entscheidend erweisen. Merz bekräftigte wie auch Starmer und Macron die Entschlossenheit bei der Unterstützung Kiews.

Nach dem Treffen in London reist Selenskyj nach Brüssel, um dort die Spitzen von NATO und EU zu treffen.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.