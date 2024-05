Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seinem Besuch in Neukaledonien. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ludovic Marin)

Vor seinem Abflug betonte er, das Ergebnis der Volksabstimmung über eine mögliche Unabhängigkeit Neukaledoniens von Frankreich dürfe nicht angefochten werden. Er werde die umstrittene Wahlrechtsreform in dem französischen Pazifikgebiet jedoch nicht erzwingen. Stattdessen sollten die lokalen Führer Zeit bekommen, eine alternative Vereinbarung für die Zukunft der Inselgruppe zu finden. Dazu könne auch ein weiteres Referendum gehören. Zuvor war der Präsident unter anderem mit Befürwortern einer Unabhängigkeit der Inselgruppe zusammengekommen.

In den vergangenen Wochen war es in Neukaledonien zwischen Unabhängigkeitsbefürwortern und Paris-Anhängern zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen, bei denen sechs Menschen getötet wurden. Anlass war eine von Paris geplante Verfassungsreform, die französischstämmigen Bürgern in Neukaledonien das Wahlrecht und somit mehr Einfluss einräumen würde. Die 1.500 Kilometer östlich von Australien gelegene Inselgruppe ist für Frankreich unter anderem militärisch und wegen seiner Nickelvorkommen von Bedeutung.

