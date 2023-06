Gesundheitspolitik

Frankreichs Präsident Macron (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

Präsident Macron sagte, für etwa 50 essenzielle Medikamente, bei denen man stark von Importen aus nicht-europäischen Ländern abhänge, wolle man erreichen, dass die Herstellung des pharmazeutischen Rohstoffs oder des Endproduktes nach Frankreich verlegt wird. Ärzte und Apotheker verlangen seit Langem die Rückverlagung von Prodkutionsstätten nach Europa.

In Deutschland will Bundesregierung mit einem neuen Gesetz gegen die Lieferengpässe vorgehen. So sollen zum Beispiel die Preisregeln für Kinderarzneimittel gelockert werden.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.