Sicherheitspolitik

Macron hat bereits angekündigt, in Gesprächen mit den europäischen Partnern festzustellen, ob eine EU-Atomwaffenkooperation möglich ist. (imago / NurPhoto / Nicolas Economou)

Auf der Île Longue in der Bretagne ist eine Grundsatzrede des französischen Staatsoberhaupts geplant. Dort sind die Atom-U-Boote des Landes stationiert.

In den Plänen geht es unter anderem um eine Einbeziehung europäischer Staaten in das französische Abschreckungs-Konzept. Dies war bereits Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Bundeskanzler Merz hatte dort gesagt, dass er mit Macron über das Thema spreche. Das Angebot an Deutschland und andere europäische Länder, sich bei atomarer Abschreckung zusammenzutun, hatte der französische Präsident erstmals vor sechs Jahren gemacht. Damals fand er damit kaum Gehör.

