Der ägyptische Präsident al-Sisi und der französische Präsident Macron (picture alliance/abaca/Blondet Eliot)

Marcron verlangte zudem die Aufhebung der israelischen Blockade von Hilfslieferungen für die Menschen in dem Küstengebiet. Macron will sich heute in Kairo mit Präsident al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. treffen. Beide fordern im Krieg zwischen der Hamas und Israel ebenfalls eine Waffenruhe. Im Anschluss will Macron in die Nähe des Gazastreifens reisen, um humanitäre Helfer zu treffen.

Die israelische Armee hatte ihre Luftangriffe auf Ziele der Hamas Mitte März wieder aufgenommen und neue Bodeneinsätze in dem Palästinensergebiet gestartet. Ägypten und der Golfstaat Katar fungieren als Vermittler in den indirekten Gesprächen zwischen der israelischen Regierung und der Hamas.

