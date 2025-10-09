Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron (L) und der zurückgetretene Premierminister Sebastien Lecornu (AFP / LUDOVIC MARIN)

Präsident Macron werde binnen 48 Stunden einen neuen Regierungschef bestimmen, teilte der Élysée-Palast gestern Abend mit. Zuvor hatte der zurückgetretene Premier Lecornu dem Präsidenten über seine Suche nach einem Ausweg aus der politischen Krise berichtet. Er hatte dazu Gespräche mit den Parteien geführt, die ihn nach eigenen Angaben verhalten optimistisch stimmten. Eine Mehrheit der Abgeordneten sei gegen Neuwahlen.

Aus dem Élysée-Palast hieß es, Macron werde den neuen Premier auf der Grundlage der Ergebnisse von Lecornus Gesprächen bestimmen.

