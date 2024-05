Gratis-Konzert

Madonna singt in Rio vor eineinhalb Millionen Menschen

US-Popstar Madonna ist in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro vor etwa 1,5 Millionen Menschen aufgetreten. Die Gratis-Show am Copacabana-Strand bildete den Abschluss ihrer "Celebration Tour" mit mehr als 80 Konzerten in Europa, den USA und Mexiko.