Fußball-WM
Madrid feiert Spaniens Fußball-Weltmeister

Die spanischen Fußball-Weltmeister wurden in Madrid von mehr als einer Million Menschen bis in die Nacht gefeiert.

    Allein am Cibeles-Platz in Madrid, wo die WM-Party ihren Höhepunkt haben sollte, warten nach Schätzung der Hauptstadt-Behörden rund 120.000 Menschen - meist in roten Hemden.
    Hundertausende Menschen feiern in Madrid die Fußball-Weltmeister. (picture alliance / Anadolu / Ruben Albarran)
    Die Spieler waren in einem offenen Bus zur zentralen WM-Party am Cibeles-Platz gefahren. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad hatten die Fans die Straßen der Hauptstadt gesäumt oder stundenlang vor der Bühne gewartet. Die Nationalmannschaft war zuvor von Spaniens König Felipe und anschließend auch von Regierungschef Sánchez empfangen worden. Der Monarch sprach im Königspalast in Madrid von einem großen Triumph, der in die Geschichte des spanischen Fußballs eingehe.
    Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.