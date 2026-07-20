Fußball-WM

Hundertausende Menschen feiern in Madrid die Fußball-Weltmeister. (picture alliance / Anadolu / Ruben Albarran)

Die Spieler waren in einem offenen Bus zur zentralen WM-Party am Cibeles-Platz gefahren. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad hatten die Fans die Straßen der Hauptstadt gesäumt oder stundenlang vor der Bühne gewartet. Die Nationalmannschaft war zuvor von Spaniens König Felipe und anschließend auch von Regierungschef Sánchez empfangen worden. Der Monarch sprach im Königspalast in Madrid von einem großen Triumph, der in die Geschichte des spanischen Fußballs eingehe.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.