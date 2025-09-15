Medienbranche

Madsack Mediengruppe (imago / Rust)

Die Anteile der Gesellschafterfamilien wechseln den Angaben zufolge Anfang Januar zu 100 Prozent den Besitzer. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts. Zur Nordwest Mediengruppe gehören unter anderem das Verlagsgeschäft der Tageszeitungen "Nordwest-Zeitung" und "Emder Zeitung". Experten beobachten die Medienkonzentration in Deutschland mit Sorge. Sie fürchten um die Vielfalt von Meinungen, Inhalten und Strukturen sowie deren Folgen für die Gesellschaft.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.