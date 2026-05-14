Vor dem Brandenburger Tor demonstrieren Männer und Frauen gegen Männergewalt (Fabian Sommer / dpa )

Die Veranstalter wollten nach eigenen Angaben einen Gegenakzent zu den üblichen Vatertagsfeiern am Himmelfahrtstag setzen. Sie sprachen von 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf dem Pariser Platz, die Polizei zählte etwa 800.

Der Sänger und Aktivist Battal sagte, Gewalt gegen Frauen sei ein strukturelles Problem und habe ein Geschlecht. Nicht alle Männer seien Täter, aber es sei immer ein Mann. Deswegen sei es die Verantwortung der Männer, das Schweigen zu brechen. Es reiche nicht mehr, kein Täter zu sein. Battal war in seiner Kindheit und Jugend selbst häuslicher Gewalt durch seinen Vater ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.