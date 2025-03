Das meldet das Statistische Bundesamt . Bei einem Drittel der Fälle lagen beide Einkommen in etwa gleichauf. Bei Paaren mit Kindern verstärkt sich die Tendenz: Hier steigt der Anteil der Männer als Hauptverdiener von allgemein 57 Prozent auf 66 Prozent. Frauen sind dann nur noch in knapp 8 Prozent der Fälle die Hauptverdienerinnen. Das liegt dem Statistischen Bundesamt zufolge unter anderem daran, dass mehr Mütter in Teilzeit arbeiten als Frauen ohne Kinder. Väter arbeiten dagegen noch seltener in Teilzeit . Hier arbeiten Männer ohne Kinder sogar häufiger mit reduzierter Stundenzahl.