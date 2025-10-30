Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, beträgt die Lebenserwartung von Männern laut aktueller Sterbetafel 78,5 Jahre. Bei Frauen sind es 83,2 Jahre.
Den Zahlen zufolge hat sich die Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern in den vergangenen 20 Jahren aber zunehmend angeglichen.
Bei Männern waren im vergangenen Jahr laut Statistik Todesursachen wie Herzerkrankungen, Verletzungen oder Unfälle häufiger als bei Frauen. Dafür starben Frauen öfter aufgrund psychischer Leiden.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.