Bier und Demokratie

Das „Mörksch“ soll Menschen im Dorf verbinden

2021 wurde die Dorfbrauerei „Die braut“ in der Uckermark gegründet. Als Treffpunkt soll eine „Bier-Garten-Laube“ her, finanziert durch Crowdfunding. Dorfkneipen, finden die Macher, sind unverzichtbar in einer Gesellschaft, die auseinanderdriftet.