Matteo Messina Denaro wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. (Police/ANSA/epa/dpa)

Ein Gericht in Caltanissetta auf Sizilien bestätigte damit nach Medienberichten ein Urteil, das bereits im Jahr 2020 in Abwesenheit gegen Denaro verhängt worden war. Er war damals als Chef der sizilianischen Cosa Nostra noch auf der Flucht. Im Januar dieses Jahres war Denaro schließlich in einer Privatklinik in Palermo verhaftet worden, in der er sich unter falschen Namen hatte behandeln lassen.

Bei dem Anschlag 1992 bei Palermo wurden der auf Mafia-Fälle spezialisierte Richter Falcone, seine Frau und drei Begleiter ermordet. Zwei Monate später wurde der Richter Borsellino zusammen mit fünf Mitgliedern seiner Eskorte getötet.

