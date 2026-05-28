Matteo Messina Denaro war am 16. Januar 2023 in Palermo festgenommen worden. (imago / Zuma Wire / Carabinieri)

Die Gelder stammten aus dem Drogenhandel und wurden international wieder investiert - unter anderem in Luxushotels, Firmen und Gold. Wie die Finanzpolizei von Palermo mitteilte, wurden im Zuge der großangelegten Razzia in mehreren Ländern drei Personen festgenommen.

Messina Denaro war 2023 auf Sizilien gefasst worden, weil er sich einer Krebsbehandlung unterziehen wollte. Als Boss der Cosa Nostra galt er mehr als drei Jahrzehnte lang als einer der meistgesuchten Verbrecher Italiens. Acht Monate nach der Festnahme starb er mit 61 Jahren im Gefängnis. Zu einem Prozess kam es nie.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.