Ein Jahr danach

Nach dem Anschlag stehen Polizisten auf dem Weihnachtsmarkt (Imago / epd / Maike Glöckner)

In der Johanniskirche nahe dem Tatort findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. Außerdem ist eine Gedenkstunde für Hinterbliebene und geladene Gäste geplant. Dort soll Bundeskanzler Merz eine Rede halten, auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff und die Magdeburger Oberbürgermeisterin Borris werden erwartet. Im Anschluss ist eine Lichterkette um den Alten Markt geplant. Am 20. Dezember des vergangenen Jahres war ein Mann aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gefahren. Sechs Menschen wurden getötet, über 300 weitere wurden verletzt. Gegen den Täter läuft derzeit ein Prozess.

Den Ermittlern zufolge verkehrte er in islamfeindlichen und rechten Kreisen. Zudem soll er Verschwörungsideologien anhängen und psychisch beeinträchtigt sein.

