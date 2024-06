Gisli Thorgeir Kristjansson vom SC Magdeburg zielt auf das Tor von Aalborg Handbold. (picture alliance / Marco Wolf / Marco Wolf)

Der deutsche Meister und Pokalsieger unterlag beim Final-Four-Turnier in Köln im Halbfinale gegen Aalborg HB mit 26:28 (11:11). Vor rund 20.000 Fans war der Isländer Omar Ingi Magnusson mit zehn Toren bester Werfer für die Magdeburger, die in dieser Saison auch die Club-WM gewonnen haben. Statt am Sonntag um den vierten Titel zu spielen, geht es für den SCM nun nur noch um den dritten Platz.

