Nach Absage von Semsrott-Lesung

Arne Semsrott (dpa | Bernd von Jutrczenka)

Der Journalist und Demokratie-Aktivist Semsrott sollte eigentlich Anfang Juni in der Stadtbibliothek Magdeburg aus seinem neuen Buch über die Macht der Zivilgesellschaft lesen. Dass er aus der Bibliothek wieder ausgeladen wurde, sorgte für eine Debatte über die Autonomie der Kultur in Sachsen-Anhalt. Die Lesung wird nun an einem privaten Kulturort stattfinden.

Semsrott vermutet politische Gründe für die Ausladung aus der Stadt-Bibliothek, wie er im Deutschlandfunk Kultur erklärte.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.