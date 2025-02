Norwegischer Schachstar

Magnus Carlsen bei der Schnellschach-Weltmeisterschaft in New York (IMAGO / ZUMA Press Wire / Seshadri Sukumar)

Sie wird bei der Plattform Ebay angeboten. Der Erlös werde an die Wohltätigkeitsorganisation "Big Brothers Big Sisters" gespendet, erklärte Carlsen. Die Hose sei nicht gewaschen worden. Am Donnerstag lag das Höchstgebot bereits bei umgerechnet fast 8.000 Euro. Die Auktion läuft noch bis zum 1. März.

Carlsen verstieß wegen des Tragens einer Jeans bei der Blitzschach-WM gegen die Kleiderordnung. Der Schach-Weltverband FIDE hatte ihn mit einer Geldstrafe in Höhe von 200 US-Dollar belegt und ihm ein Ultimatum gestellt. Carlsen kündigte daraufhin seinen Rückzug an. Die FIDE lockerte anschließend die Regeln und ließ ihn doch in Jeans antreten.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.