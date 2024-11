Das Mahnmal für die Opfer des Faschismus in Zwickau (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Farbe am Morgen durch einen Bürger entdeckt. Demnach wurden die Mauern sowie der Gedenkstein des Mahnmals großflächig mit Schriftzügen, Parolen und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beschmiert. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort, der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Das Mahmal war 1948 am Nordufer des Schwanenteichs zum Gedenken an die Opfer des Faschismus errichtet worden. 1965 wurde es erneuert.

Weiter hieß es, das Areal bleibe in Absprache mit der Stadtverwaltung vorläufig gesperrt. Die verfassungsfeindlichen Schmierereien sollen schnellstmöglich entfernt werden, hieß es.

