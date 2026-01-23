Havarie bei Forchheim

Main-Donau-Kanal bei Forchheim nach Schiffsunfall gesperrt (picture alliance / dpa / Daniel Löb)

Ein 110 Meter langes Güterschiff war vor einer Schleuse im Landkreis Forchheim havariert, wie die zuständige Polizei mitteilte. Der Kapitän verlor demnach wegen eines Ausfalls der Ruderanlage die Kontrolle über das Schiff. Es stellte sich quer, kollidierte mit den beiden Ufern und wurde beschädigt.

Die Feuerwehr konnte mit Pumpen verhindern, dass das Schiff sank. Erst in der vergangenen Woche war auf dem Main-Donau-Kanal ein Güterschiff bei Fürth leckgeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.