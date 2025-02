Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf (Frank Rumpenhorst/dpa)

Er sagte dem Radiosender RPR1, die katholische Kirche betreibe keine Parteipolitik. Man werde sich aber niemals aus grundsätzlichen Fragen der Menschenwürde heraushalten. Das gelte auch für sozialpolitische oder friedensethische Themen. Kohlgraf rief dazu auf, andere Meinungen wertzuschätzen und unterschiedliche Positionen auszuhalten. Das müsse in einer Demokratie möglich sein.

CSU-Chef Söder hatte den Kirchen zuletzt mehr Zurückhaltung in politischen Fragen nahegelegt. Mit Blick auf die Kritik von Katholiken und Protestanten am Kurs der Union in der Migrationspolitik sagte er, sie sollten sich manchmal mehr um eher christliche Themen kümmern wie den Schutz ungeborenen Lebens.

