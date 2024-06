Oleksii Makeiev, Botschafter der Ukraine in Deutschland (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, nannte es im ZDF einen Erfolg, dass so viele Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt zusammenkämen, um über die Grundlagen einer künftigen Friedenslösung zu beraten. Makeiev betonte, die Ukraine sei auch zu Gesprächen mit Russland bereit, dafür müsse Moskau aber seine Offensive beenden und seine Truppen zurückziehen.

Die Friedenskonferenz in der Schweiz findet an diesem Wochenende im Kanton Nidwalden statt und wurde auf Bitte der Ukraine hin organisiert. Russland hatte im Vorfeld signalisiert, nicht an einer Teilnahme interessiert zu sein und wurde entsprechend nicht eingeladen.

