Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Südhälfte heiter bis sonnig. Nach Norden stärker bewölkt. Vom Westen bis in die Mitte Unwettergefahr. 20 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.