Seit zehn Jahren verschollen

Suche 2019 per Navigationssystem nach dem vermissten Flugzeug. (picture alliance / dpa / Hotli Simanjuntak)

Der malaysische Verkehrsminister Loke teilte in Kuala Lumpur mit, es liege das Angebot einer US-amerikanischen Spezialfirma zum Auffinden von Flug MH370 vor. Sie wolle nur im Erfolgsfall bezahlt werden und habe neue Daten vorgelegt. Diese würden nun auf Glaubwürdigkeit überprüft. Sollten sie schlüssig sein, will der Minister die Regierung um Beauftragung bitten.

Flug MH370 der Malaysia Airlines war am 8. März 2014 in Kuala Lumpur in Richtung Peking gestartet und ist seither verschollen. An Bord befanden sich 239 Menschen.

