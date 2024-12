Rätsel der Luftfahrtgeschichte

März 2014: Großangelegte Suchaktion nach der Maschine von Flug MH370 (picture alliance / dpa / Military News Agency / Handout)

Die Regierung in Malaysia habe einem Vorschlag des US-Unternehmens Ocean Infinity für eine neue Suchaktion zugestimmt, sagte Verkehrsminister Loke. Die Boeing 777 der Malaysia Airlines war am 8. März 2014 mit 239 Menschen an Bord auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Bei einer Unterwassersuche in einem 120.000 Quadratkilometer großen Gebiet wurde keine Spur des Wracks gefunden.

Anfang 2017 stellten Australien, Malaysia und China die größte Suchaktion in der Geschichte der Luftfahrt ein.

