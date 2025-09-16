Fördermittel

Nur Organisationen, die zweifelsfrei auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stünden, könnten staatliche Förderung bekommen. Das gelte für Rechts- und Linksextreme, islamistische Extremisten und antisemitische Gruppen. Prien sicherte zu, nichts und niemand werde unter Generalverdacht gestellt. Der Vorgängerregierung von SPD, Grünen und FDP warf sie vor, nicht genau hingeschaut zu haben. In den vergangenen Jahren seien vermehrt linke Aktivisten und deren Strukturen unterstützt worden.
Das Bundesprogramm "Demokratie leben" fördert laut der Bildungsministerin rund 400 Empfänger, die das Geld wiederum zum Teil an Projekte weitergeben.
