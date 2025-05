Fußball-Europa-League

Die Spieler von Manchester United feiern den Sieg gegen Bilbao. (AP / Martin Rickett)

Tottenham gewann das Rückspiel beim norwegischen Vertreter Bodö/Glimt mit 2:0, nachdem die Londoner schon das Hinspiel mit 3:1 für sich entschieden hatten. Manchester United besiegte den spanischen Klub Athletic Bilbao mit 4:1. Das Hinspiel hatten die Engländer mit 3:0 gewonnen.

Das Endspiel findet am 21. Mai in Bilbao statt. Der Sieger darf in der kommenden Spielzeit in der Champions League antreten. Das ist sowohl für Manchester wie für Tottenham die Chance, eine verkorkste Saison noch zu retten, denn in der heimischen Premier League liegen beide nur auf den Plätzen 15 und 16 und haben keine Chance mehr, sich für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

Sechs Startplätze für England in der Champions League

Dass der Sieger der Europa League in jedem Fall aus England kommt, bedeutet auch, dass im kommenden Jahr sechs englische Vereine in der Champions League spielen, denn durch das gute Abschneiden in diesem Jahr erhält die Premier League einen weiteren Startplatz.

09.05.2025