Generalstaatsanwaltschaft München
Mann aus Moldau wegen Spionage mit Drohne bei Rüstungsfirma festgenommen

Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen Moldawier wegen des Verdachts auf sicherheitsgefährdende Spionage erwirkt.

    Der Schriftzug Staatsanwaltschaft München I ist über dem Eingang der Staatsanwaltschaft zu sehen.
    Mann aus Moldau wegen Spionageverdacht in München festgenommen. (picture alliance/dpa/Matthias Balk)
    Die Behörde erklärte, der Mann solle eine Drohne über das Firmengelände eines deutschen Rüstungsunternehmens gelenkt haben. Es bestehe der Verdacht, dass er sicherheitsrelevante Bilder und Videos über Angelegenheiten der Landesverteidigung gemacht habe, um sie an eine ausländische Stelle oder verbotene Gruppe weiterzugeben. Der 37-Jährige war am Mittwoch nach Hinweisen aus der Bevölkerung festgenommen worden. Er kam in Untersuchungshaft.
    Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.