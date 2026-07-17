Generalstaatsanwaltschaft München

Die Behörde erklärte, der Mann solle eine Drohne über das Firmengelände eines deutschen Rüstungsunternehmens gelenkt haben. Es bestehe der Verdacht, dass er sicherheitsrelevante Bilder und Videos über Angelegenheiten der Landesverteidigung gemacht habe, um sie an eine ausländische Stelle oder verbotene Gruppe weiterzugeben. Der 37-Jährige war am Mittwoch nach Hinweisen aus der Bevölkerung festgenommen worden. Er kam in Untersuchungshaft.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.