Bundesanwaltschaft

Seit mindestens Juni diesen Jahres habe der Verdächtige im Darknet zu Anschlägen auf namentlich genannte Politiker, Amtsträger und Personen des öffentlichen Lebens aufgerufen. Außerdem habe er Anleitungen zum Bau von Sprengstoff veröffentlicht und versucht, Spenden einzusammeln, die als Belohnung für die Tötung der Personen verwendet werden sollten. Der Beschuldigte werde heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.
Nach Informationen des Magazins Der Spiegel befanden sich auf den Listen unter anderem der frühere Bundeskanzler Scholz, die ehemalige Kanzlerin Merkel sowie frühere Bundesminister.
