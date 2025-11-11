Bundesanwaltschaft
Mann in Dortmund festgenommen, der zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben soll

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft ist in Dortmund ein Mann festgenommen worden, der zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben soll. Ihm werden Terrorismusfinanzierung und Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen, teilte die Behörde mit.

    Auf dem Dach eines Polizeiautos mit Blaulichtanlage liegt ein Schutzhelm.
    In Dortmund wurde ein Mann festgenommen, der die Tötung von Politikern plante (Archivbild). (imago / Joachim Sielski)
    Seit mindestens Juni diesen Jahres habe der Verdächtige im Darknet zu Anschlägen auf namentlich genannte Politiker, Amtsträger und Personen des öffentlichen Lebens aufgerufen. Außerdem habe er Anleitungen zum Bau von Sprengstoff veröffentlicht und versucht, Spenden einzusammeln, die als Belohnung für die Tötung der Personen verwendet werden sollten. Der Beschuldigte werde heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.
    Nach Informationen des Magazins Der Spiegel befanden sich auf den Listen unter anderem der frühere Bundeskanzler Scholz, die ehemalige Kanzlerin Merkel sowie frühere Bundesminister.
