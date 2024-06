Explosion in Hotel

Französische Antiterror-Fahnder ermitteln gegen einen Mann, der sich bei Paris selbst verletzte. (AFP / Ludovic Marin)

Rettungskräfte hätten den 26-Jährigen am Montag mit schweren Verbrennungen behandelt, teilte die Pariser Antiterror-Staatsanwaltschaft mit. Vor Ort fanden Ermittler Produkte und Materialien zur Herstellung von Sprengsätzen. Einer dieser Sprengsätze sei explodiert. Der Mann mit russischer und ukrainischer Nationalität kam in Polizeigewahrsam. Die zuständige Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen Beteiligung an einer terroristischen kriminellen Vereinigung zur Vorbereitung von Straftaten sowie wegen des Besitzes von Sprengkörpern auf. Wie die Zeitung "Journal du Dimanche" unter Verweis auf Sicherheitskreise berichtete, vermuten die Ermittler, dass es sich bei dem aus dem Donbass stammenden Mann um einen russischen Spion handelt.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.