Unwetter in Deutschland

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In Karlsruhe wurde ein Mensch von einem umstürzenden Baum erschlagen. Straßen und Wege waren blockiert. Hunderte Rettungskräfte rückten aus und pumpten zahlreiche Keller aus. Um die vielen Aktionen zentral zu koordinieren, rief die Stadt eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage aus. Auch im Saarland richteten Starkregen, Windböen und Blitzeinschlag Schäden an. Besonders betroffen war Saarbrücken. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in mehreren Regionen Verletzte und Zerstörungen durch Unwetter gegeben.

Für mehrere Bundesländer, darunter Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Brandenburg warnt der Deutsche Wetterdienst heute vor teils kräftigen Gewittern, örtlich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.