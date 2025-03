Polizeieinsatz in Gera (Bodo Schackow / dpa / Bodo Schackow)

Schwer bewaffnete Polizisten waren am Morgen in die Wohnung des Mannes eingedrungen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, stellte sich der 46-Jährige kurz darauf. Der Mann georgischer Herkunft soll gestern in einer Straßenbahn seine Ehefrau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Die Frau wurde lebensbedrohlich verletzt.

