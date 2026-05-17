In der italienischen Stadt Modena ist ein Mann mit seinem Wagen in Passanten gerast. (picture alliance / LAPRESSE / LaPresse)

Acht Personen seien verletzt worden, einige davon schwer, darunter eine Deutsche, teilte der Bürgermeister mit. Die genauen Hintergründe seien noch unklar. Bekannt ist bislang, dass der Fahrer - ein Italiener mit marokkanischen Wurzeln - unter psychischen Problemen litt. Dieser steuerte seinen Wagen nach Berichten von Augenzeugen in der Altstadt von Modena mit hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe von Menschen. Anschließend versuchte der mit einem Messer bewaffnete Mann zu fliehen. Er wurde von Passanten überwältigt; die Polizei nahm ihn fest.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.