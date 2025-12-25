Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie die Behörden mitteilten, hat der israelische Staatsbürger Fotos in der Nähe des Wohnhauses des früheren Ministerpräsidenten Bennett gemacht. Dies soll im Auftrag des iranischen Geheimdienstes erfolgt sein. Der Mann habe für die Übermittlung von Fotos Geldzahlungen erhalten. Vor wenigen Tagen war im Iran ein Mann wegen mutmaßlicher Spionage für den israelischen Geheimdienst hingerichtet worden.

Seit einem kurzen Krieg zwischen den beiden Ländern im Juni hat die Führung in Teheran die Festnahme zahlreicher mutmaßlicher Agenten bekannt gegeben. Laut unbestätigten Berichten wurden mehr als zehn Verdächtige hingerichtet.

