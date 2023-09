Friedenstruppen

Geplantes Manöver von Armenien und den USA. (imago images / ITAR-TASS / Alexander Ryumin via www.imago-images.de)

Zweck der Übung sei die Vorbereitung der armenischen Streitkräfte auf die Teilnahme an internationalen Friedenseinsätzen, teilte das Verteidigungsministerium in Jerewan mit. Der Umfang des Manövers ist demnach begrenzt, es nehmen insgesamt 260 Soldaten beider Seiten teil, die nur leicht bewaffnet sind.

Dennoch äußerte sich Russland besorgt. Das Moskauer Präsidialamt kündigte an, das Manöver genau zu verfolgen. Russland unterhält einen Militärstützpunkt in Armenien. Beide Länder sind seit langem Partner. Armenien strebt allerdings eine Neuorientierung an. Erst am Wochenende hatte der armenische Ministerpräsident Paschinjan die Sicherheitspartnerschaft mit Russland als "strategischen Fehler" bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.